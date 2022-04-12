Yaşar İpek’ten Aleyna Tilki itirafı: Dünya ahiret kardeşim olmasın
Seren Serengil’le olaylı ayrılığının ardından magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek, Aleyna Tilki ile sözleriyle olay oldu. Konuk olduğu programda kendisinden 19 yaş küçük Tilki’ye olan hayranlığından bahseden İpek, genç şarkıcının yeni parçası hakkında fikirlerini dile getirdi. "Dünya ahiret kardeşim değil" çıkışı ile dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, konuk olduğu programda Aleyna Tilki hayranlığından bahsetti.
Aleyna Tilki, dün Instagram hesabından İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı.
Programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçuya olan hayranlığını dile getirdi.
"TERTEMİZ ALEYNA"
Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim. Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim." dedi.
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