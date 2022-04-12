Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final yapacağı iddiası geldi. Hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağı idida edildi. İşte, Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
MASUMLAR APARTMANI FİNAL Mİ YAPACAK?
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final yapacağı iddia edildi. TRT1'den ya da yapımcı firmadan dizinin final yapacağına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir.
Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.
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- Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?
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