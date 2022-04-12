Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?

Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.