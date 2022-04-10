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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan isim belli olacak. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kıran kırana mücadeye sahne oldu. Oyunu kazanan takım ayrıca lazanya ödülünü de elde ediyor. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı. İki takım da en iyilerini çıkardı. Fakat henüz üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI

Haftanın üçüncü dokunulmazlığı sonrası yeni eleme adayı belirleniyor ancak öncesinde Barış ve Gizem gitme adayı olarak Yokluk Adasına gönderilmişti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda başarılı performans grafiği çizen ve takımın en başarılı gönüllüler takımı yarışmacılarından Anıl Berk Baki'ye dokunulmazlık sembolü verildi.

Survivor All Star'da iletişim ödüllü haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İletişim ödülünü zorlu parkurda başarılı olan gönüllüler takımı kazandı ve sevdikleriyle doyasıya görüşme hakkına sahip oldu.

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