Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?