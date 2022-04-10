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Mesafeler engel olamadı! Ebru Şahin ABD'deki sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü böyle kutladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Mesafeler engel olamadı! Ebru Şahin ABD’deki sevgilisi Cedi Osman’ın doğum gününü böyle kutladı

Güzel oyuncu Ebru Şahin, ABD’deki sevgilisi Cedi Osman’ın doğum gününü aşk dolu paylaşımlarla kutlayarak mesafe tanımadı. Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'la renkli karelerini paylaşarak aşkının yeni yaşını kutladı.

Atv'nin sevilen dizisi 'Destan'da başrol oynayan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın doğumgününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan Şahin, "Ayrı ülkelerde olsak da kalplerimiz bir" mesajı verdi.

Ünlü oyuncu, 27 yaşına giren basketbolcu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu pozlarıyla kutladı.

Şahin paylaşımının altına "İyi ki güldün. Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum" notunu düştü. Müstakbel eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Cedi Osman da "İyi ki hayatımdasın seni çok seviyorum" cevabını verdi.

ROMANTİZM RÜZGARI ESTİ
Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'la renkli karelerini paylaşarak aşkının yeni yaşını kutladı.

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