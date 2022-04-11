Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi arasında ipler gerildi! Meedo’dan karşı atak geldi

Şeyma Subaşı, ayrılıkla bir kez daha hayallerine veda etti. Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Bebek'teki kafesini kapatmak zorunda kalan genç kadın, bir süre önce de yine milyarder olan Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.