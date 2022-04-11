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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi arasında ipler gerildi! Meedo'dan karşı atak geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi arasında ipler gerildi! Meedo’dan karşı atak geldi

Evliliğin eşiğinden dönen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha yollarını ayırdı. Sosyal medyadan ilişkisini sonlandırdığını duyuran Subaşı, son paylaşımında 'Meedo' paylaşımını bantla kapattı. Bu hamlesi sonrası eski sevgilisinden karşı atak geldi. Mohammed Alsaloussi de Şeyma’ya maddi desteğini geri çekip genç kadının çıkaracağı moda markasının logosuna siyah bant attı.

Şeyma Subaşı, ayrılıkla bir kez daha hayallerine veda etti. Eski eşi Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Bebek'teki kafesini kapatmak zorunda kalan genç kadın, bir süre önce de yine milyarder olan Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı.

Şeyma Subaşı, aşkının adının yazılı dövmesini siyah bantla kapattı. Bunu gören Mısırlı enişte de karşı atağa geçti. Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı bir markaya 'sponsor' olmaktan vazgeçti.

GOLÜNÜ ATTI

Mısırlı iş insanı, markanın Instagram'daki hesabından eski aşkına golünü etti. Mohammed Alsaloussi, tıpkı Şeyma Subaşı'nın yaptığı gibi markanın logosunun üzerine siyah bant çekti.

ÖNCE

Şeyma Subaşı, Aralık 2021'de markasını böyle duyurmuştu.

SONRA

Mohammed Alsaloussi, markanın üzerine işte böyle siyah bant çekti.

Şeyma Subaşı için sosyal medyada, "Bakalım yeni milyarder aşkı kim olacak!" yorumları yapıldı.

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