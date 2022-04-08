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Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de nefes kesenler anlar yaşanıyor. Son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Takipçileri yeni bölüm fragmanı için arayışlarını artırdı. İşte, Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'nin yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SURVİVOR ALL STAR 72. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 72. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Fragmanda ödül oyunu yer aldı. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 72. bölümü 8 Nisan Perşembe 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 8 Nisan Perşembe saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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