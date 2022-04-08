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Pink Floyd gurubundan 30 yıl sonra bir ilk: Ukrayna için bir araya geldiler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Pink Floyd gurubundan 30 yıl sonra bir ilk: Ukrayna için bir araya geldiler

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, Ukrayna halkı için para toplamak amacıyla yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez yeni bir şarkı için bir araya geldiklerini duyurdu.

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