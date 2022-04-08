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Gülçin Ergül gözyaşlarına boğuldu: Kabullenmesi çok zor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Gülçin Ergül gözyaşlarına boğuldu: Kabullenmesi çok zor

Kısa süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden ve kendisi de araçtan mucizevi bir şekilde kurtulan Gülçin Ergül, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Sevgilisi için bir şarkı yaptığını söyleyen şarkıcı kazayla ilgili konuşurken, “Bu olayı kabullenmesi çok zor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Aralık ayında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, önceki akşam Cihangir'deydi.

Klip yönetmeni ile bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen şarkıcı, "Erdal'a ithafen bir şarkı yaptık. Bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor" dedi ve ekledi: "Müziğe sarılarak hayatımı devam etmeye özen gösteriyorum; buna gayret ediyorum."

"KABULLENMESİ ÇOK ZOR"

Gülçin Ergül, muhabirlerin "Kazadan sonraki süreç sizin için nasıl geçiyor?" sorusuna ise gözyaşlarıyla şu yanıtı verdi:

"Kabullenmesi çok zor. Şu an daha kendime yeni yeni geliyorum. Bu travmayı atlatabilmek çok zor. O arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize ama kaybım da çok büyük. Ağlamak istemiyorum çok özür diliyorum."

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