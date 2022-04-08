Gülçin Ergül gözyaşlarına boğuldu: Kabullenmesi çok zor

"Kabullenmesi çok zor. Şu an daha kendime yeni yeni geliyorum. Bu travmayı atlatabilmek çok zor. O arabanın içinden çıkabilmem büyük mucize ama kaybım da çok büyük. Ağlamak istemiyorum çok özür diliyorum."

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