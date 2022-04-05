Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR 5 NİSAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Survivor 5 Nisan ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.