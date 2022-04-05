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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan dorukta. Eleme heyecanının yanında ödül oyunlarını kimin kazandığıda merak ediliyor. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında bugün oynanan ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da 4 Nisan'da oynanan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı.

2022 SURVİVOR HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele ettiler. Survivor'da bu hafta dört tane ödül oyunu oynandı. İlk ödül oyununu Ünlüler ikinci ve üçüncü oyununu Gönüllüler kazandı. Son ödül oyununu ise Ünlüler takımı kazanmıştır.

SURVİVOR 5 NİSAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Survivor 5 Nisan ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı.

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