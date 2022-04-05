Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Hangi yarışmacının adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. aCUN Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında elenen isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 5 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da Ardahan, Barış ve Gizem Meriç'ten sonra son eleme adayı da dün akşam belli oldu ve sonuncu isim Gökhan oldu...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim bu akşam dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.
SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI
Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:
Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.
Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.
Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.
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- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
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