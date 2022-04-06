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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evliliğinde çocuk krizi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evliliğinde çocuk krizi! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

2019'da nikah masasına oturan Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın ani ayrılık nedeni ortaya çıktı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, üç yıllık eşinden çocuk istedi. 55 yaşındaki iş insanı, bu isteğe karşı çıkınca evlilikte sona gelindi.

Magazin dünyasından gelen boşanma haberlerine bir yenisi eklendi. 15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, kısa bir süre önce ayrılık kararı aldı.

Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" deyince ipler gerildi.

YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.

Güzel oyuncunun halen soyadını taşıdığı Erol Özmandıracı ise bir süre önce gittiği ABD'den boşanma davası nedeniyle döndü.

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