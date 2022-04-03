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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ada konseyinde Yasin Obuz'un adaya veda etmesinin ardından yeni eleme adayı hayranları tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İki dokunulmazlık sonunda eleme adayları ünlülerden Barış, gönüllülerden de Ardahan olmuştu. Üçüncü isim de ünlülerden en çok oyu alan Gizem seçildi.

Ünlülerde Nagihan ve Batuhan performans birincisi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da 2 Nisan eleme adayı olan isim Barış oldu.

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim oynana 4 dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.

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