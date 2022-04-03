Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?