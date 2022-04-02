Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç’ten aşk itirafı geldi

"Dünya güzeli bir insanla birlikte olduğum için nazar değmesinden korkuyorum. İlişkimiz yeni başladı ve çok mutluyuz." Güzel oyuncu, "2 aydır birlektesiniz galiba?" soruları üzerine ise, "Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum tutuyoruz. Çok teşekkürler" cevabı verdi.

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