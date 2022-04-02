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Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk itirafı geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç’ten aşk itirafı geldi

Dijital bir platformda yayınlanan bir dizide rol alan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç'in arkadaşlığı aşka dönüştü. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Allen'dan ilk açıklama geldi. Yüzü gülen oyuncu, Tolga Güleç'le çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşanan set aşklarına bir yenisi daha eklendi. Aynı dizide buluşan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in set arkadaşlıkları aşka dönüştü.

3 yıllık sevgilisi Jonny Grant'tan ayrıldıktan sonra sosyetik Uğur Güven'le kısa bir birliktelik yaşayan 32 yaşındaki güzel oyuncu, kalbini Tolga Güleç'e kaptırdı.

Önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Allen'den beklenen aşk itirafı geldi. İlişkisinin daha çok yeni olduğunu söyleyerek itirafa başlayan Allen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya güzeli bir insanla birlikte olduğum için nazar değmesinden korkuyorum. İlişkimiz yeni başladı ve çok mutluyuz." Güzel oyuncu, "2 aydır birlektesiniz galiba?" soruları üzerine ise, "Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum tutuyoruz. Çok teşekkürler" cevabı verdi.

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