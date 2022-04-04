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Son dakika: Oyuncu Tuan Tunalı sevdiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Neredeyse gözünden oluyordu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika: Oyuncu Tuan Tunalı sevdiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Neredeyse gözünden oluyordu

Son dakika haberine göre Oyuncu Tuan TunalıBodrum’da sevdiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Oyuncu neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu.

Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi.

Tam sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti.

Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Gözünün 2 santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.




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