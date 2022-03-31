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Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmayı takip edenler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte, Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor son bölümde adaya veda eden isim Yasin oldu. Yarışmayı takip edenler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte, Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Survivor 2022 hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR EN SON YAPILAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü eleme konseyinde adaya veda eden isim Yasin oldu.

SURVİVOR 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 31 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 65. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayın akışında Survivor var fakat yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Survivor Türkiye resmi Youtube kanalında yeni bölüm fragmanı bölüm bitişinin hemen ardından ekranlara geliyordu. Fakat bugün yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. TV8 yayın akışına göre Perşembe günü saat 20:00'da Survivor ekranlarda olacak.

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