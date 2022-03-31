Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor son bölümde adaya veda eden isim Yasin oldu. Yarışmayı takip edenler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte, Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?