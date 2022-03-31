Bora Edin kimdir, Survivor’dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor. Yarışmacı psikiyatrist Hülya Çoban Edin ile evlidir. Çiftin bir çocukları bulunuyor. Bora Edin ise 1.82 boyunda ve 76 kilodur.