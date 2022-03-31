Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star yarışmacıları merak ediliyor. Sosyal medyada Bora Edin adı gündem oldu. İşte, Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımında yarışan Bora Edin Survivor All Star'a yedeklerden katılmıştı. TV8 ekranlarında yapılan eleme SMS oylamasında en az oyu alan ve geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Bora Edin olmuştu. İşte, Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
BORA EDİN KİMDİR?
Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşadı. Lisede eğitim için Malta'ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular.
Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor. Yarışmacı psikiyatrist Hülya Çoban Edin ile evlidir. Çiftin bir çocukları bulunuyor. Bora Edin ise 1.82 boyunda ve 76 kilodur.
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