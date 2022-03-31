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Hülya Avşar'dan Cemal Güzelci'ye tekrar yeşil ışık! "Bizi daha çok görebilirsiniz"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci’ye tekrar yeşil ışık! Bizi daha çok görebilirsiniz

Hülya Avşar geçtiğimiz akşam ‘Denedik ama uyuşamadık’ dediği Cemal Güzelci ile görüntülendi. Avşar Kızı, bu kez de “Şu anlık arkadaşız ama kısmet” diyerek bu aşka kapılarını araladı.

Hülya Avşar, geçtiğimiz gece Tarabya'da müdavimi olduğu restorandaydı. Gazeteciler, Avşar Kızı'nı beklerken dışarıya ünlü sanatçının geçtiğimiz aylarda görüştüğü iş adamı Cemal Güzelci çıktı. Güzelci, sorulara cevap vermeyip hızla uzaklaştı.

Daha sonra neşeli bir şekilde dışarıya çıkan Hülya Avşar, muhabirlerin "Cemal Bey'i gördük, sorular da sorduk cevap vermedi. "Siz neler söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği şu yanıtla aşka açık kapı bıraktı:

"Herkes her yerde oturabilir, daha da çok görebilirsiniz bizi aynı yerde. Ahbabız sonuçta. Sevgiliysek çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten. Şu anlık arkadaşım ama kısmet; ileride aşk olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz." dedi.

'BENİM HOŞUMA GİDERDİ'

Bu arada Oscar gecesinde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla ilgili yorumu merak edilen ünlü sanatçı, "Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ama şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence" dedi.

58 yaşındaki Hülya Avşar, 11 yaş küçük iş insanı Cemal Güzelci ile geçtiğimiz aylarda aynı mekanda samimi bir şekilde görüntülenmişti.
Cemal Güzelci, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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