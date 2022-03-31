Hülya Avşar'dan Cemal Güzelci'ye tekrar yeşil ışık! "Bizi daha çok görebilirsiniz"

"Herkes her yerde oturabilir, daha da çok görebilirsiniz bizi aynı yerde. Ahbabız sonuçta. Sevgiliysek çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten. Şu anlık arkadaşım ama kısmet; ileride aşk olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz." dedi.