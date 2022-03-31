Şahan Gökbakar eleştiriye tahammül edemedi! Ünlü spor spikerini engelledi
MAGAZİN Sabah
Hemen her konuda sosyal medyadan yorumda bulunan Şahan Gökbakar, kendisine gelen eleştiriye tahammül edemedi, spor spikeri Ayşe Serem Tan Kaplan'ı sosyal medya hesabından anında engelledi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın sergilediği tahammülsüzlüğe takipçileri tepki gösterdi.
Şahan Gökbakar, Galatasaray Spor Kulübü genel kurulunda başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesiyle ilgili paylaşım yaptı.
Gökbakar, "Demokrasi nedir?' ve 'Yönetimler başarısız olduğunda nasıl tepki verilmelidir?' dersi gibi oldu bu kongre. Keşke bu bilinci vatandaşlar olarak, tüm ülkemizde de yerleştirebilsek" dedi.
SPİKERİ ANINDA ENGELLEDİ
Spor spikeri Ayşe Serem Tan Kaplan ise kongre üyesi olmasına rağmen kurula katılmayan Gökbakar'ı eleştirdi.
Ünlü komedyen, anında spor spikerini sosyal medya hesabından engelledi. Takipçileri, her konuda eleştiri yapan Gökbakar'ın kendisi konu olunca sergilediği tahammülsüzlüğe tepki gösterdi.
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