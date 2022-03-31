Hakan Ural’dan Beren Saat’in açıklamalarına sert tepki! “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?”
Beren Saat, Ankara’da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda konuşma yaptı. Sırf muhalif olmak için teknoloji, spor ve sanata yapılan yatırımları hiçe sayan Saat, “Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı.” dedi. Skandal açıklamalara imza atan Beren Saat'in sözlerine Hakan Ural’dan sert tepki geldi. Ural, “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok” şeklinde konuştu.
Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda konuşma yapan Beren Saat tepki topladı. Konuşmasında yapılan yatırımları yok sayan Saat, "Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı." dedi.
Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.
"SENİN TEKNOFEST GENÇLİĞİNDEN HABERİN VAR MI?"
Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu. Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti.
"SEN TÜRKİYE TARİHİNİ BİLİYOR MUSUN?"
Beren Saat'in, "Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak denildi" sözlerine Ural, "Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun" sözleriyle yanıtladı.
"Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz" dedin. "Sen Türkiye tarihini biliyor musun? Senin TEKNOFEST'teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok. Hiç bu toplara girme altında kalırsın." diyen Hakan Ural tepkisini dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?
- Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı
- MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
- Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün teravih var mı? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...
- Bora Edin kimdir, Survivor'dan elendi mi? Bora Edin kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
- Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Sadakatsiz final tarihi açıklandı mı?