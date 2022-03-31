Hakan Ural’dan Beren Saat’in açıklamalarına sert tepki! “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?”

"SENİN TEKNOFEST GENÇLİĞİNDEN HABERİN VAR MI?"

Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu. Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti.