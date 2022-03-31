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Hakan Ural’dan Beren Saat’in açıklamalarına sert tepki! “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?”

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Hakan Ural’dan Beren Saat’in açıklamalarına sert tepki! “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?”

Beren Saat, Ankara’da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda konuşma yaptı. Sırf muhalif olmak için teknoloji, spor ve sanata yapılan yatırımları hiçe sayan Saat, “Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı.” dedi. Skandal açıklamalara imza atan Beren Saat'in sözlerine Hakan Ural’dan sert tepki geldi. Ural, “Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok” şeklinde konuştu.

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda konuşma yapan Beren Saat tepki topladı. Konuşmasında yapılan yatırımları yok sayan Saat, "Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı." dedi.

Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"SENİN TEKNOFEST GENÇLİĞİNDEN HABERİN VAR MI?"

Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu. Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti.

"SEN TÜRKİYE TARİHİNİ BİLİYOR MUSUN?"

Beren Saat'in, "Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak denildi" sözlerine Ural, "Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun" sözleriyle yanıtladı.

"Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz" dedin. "Sen Türkiye tarihini biliyor musun? Senin TEKNOFEST'teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok. Hiç bu toplara girme altında kalırsın." diyen Hakan Ural tepkisini dile getirdi.

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