Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler şampiyonluk yolunda eksilmemek için dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Sevilen yarışmada hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?