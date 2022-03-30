Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi veren Ünlüler ve Gönüllüler, elleri bağlı bir şekilde labirentten geçerek zorlu bir parkur tamamlamıştı. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler şampiyonluk yolunda eksilmemek için dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Sevilen yarışmada hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu akşam kim veda etti? Survivor eleme ne zaman?
MÜCADELE ARASI: BİRLEŞME PARTİSİ
Survivor birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılar hem şarkıcı Edis'i dinledi hem de kendi şarkılarını söyledi. Sude'nin şarkı söyledikten sonra Mert hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Birleşme partisi öncesi adaya veda eden Mert Öcal ise, Sude Burcu'nun ifadelerine hızla yanıt verdi.
Sude, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" ifadelerini kullandı. Duruma Twitter üzerinden yanıt veren Mert Öcal, "Aynı durumdayım" yazdı ve kalpli göz emojisini kullandı.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyunu birleşme partisinden önce cuma ve cumartesi günü yapılmıştı.
Önceki oylamaların sonucunda Survivor Evrim ve Survivor Hikmet potaya girmişti. Son dokunulmazlık oyunu ise salı akşamı oynandı. Bu oyunda yenilen takım Gönüllüler oldu. Yarışmacılar, oylama yaparak adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Gönüllüler takımında yapılan oylamaya göre potaya giren isim Gökhan Keser oldu. Performans birincisi olan Berkan Karabulut ise dördüncü eleme adayı olarak Yasin Obuz'un adını verdi.
"DEFALARCA POTAYA GİRDİM, YİNE ÇIKACAĞIM"
Evrim "Defalarca potaya girdim, defalarca çıktım, çıkacağım da. Bakalım ilk potaya girenler çıkabilecekler mi?" sözleri ile dikkat çekti.
Survivor'da büyük eleme bu akşam gerçekleşecek. Salı akşamı yapılan SMS oylamasının sonuçlarına göre Hikmet, Yasin, Evrim ya da Gökhan adaya veda edecek.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
İletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu Survivor'da dün akşam oynandı. 29 Mart Survivor bölümünde dokunulmazlık için büyük mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmanın en zorlu parkurlarından birinde yer aldı.
Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
29 Mart Survivor yeni bölümünde oynanan dokunulmazlığı Ünlüler kazanınca Gönüllüler ada konseyinde isimleri yazdı.
Buna göre Gökhan ve Yasin haftanın 3. ve 4. Eleme adayı oldu. Önceki adaylarla birlikte pota şöyle:
Potadaki Eleme Adayları:
1. Evrim
2. Hikmet
3. Yasin
4. Gökhan
SURVIVOR KİM ELENDİ? 30 MART 2022
Survivor kim elendi sorusu bu akşamki ada konseyinin ardından yanıt bulacak.
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