Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanan kazanan ismi merak ediliyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...