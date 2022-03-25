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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, haftanan kazanan ismini açıklayacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanan kazanan ismi merak ediliyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Nefes kesen mücadele...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı : Canan Hanım

2. gün yarışmacısı : Gökhan Bey

3. gün yarışmacısı : Gizem Hanım

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Özge Hanım

25 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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