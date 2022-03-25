Rober Hatemo’yu yıkan ölüm! Babasını kaybetti

"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."

Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı.