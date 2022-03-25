Rober Hatemo’yu yıkan ölüm! Babasını kaybetti
Pop müziğin sevilen isimlerinden Rober Hatemo, babasının ölümüyle yıkıldı. Baba Şahin Hatemo’nun dün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Türk pop müziğinin ünlü ismi Rober Hatemo'nun (47) babası Şahin Hatemo'dan acı haber geldi. Şahin Hatemo'nun dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo, hayatını kaybetti.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Acı haberi Instagram hesabından duyuran menajer Haluk Şentürk, "Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.
"ADIMI VEREN, ADAMLIĞIMI VEREN GİTTİ..."
Aldığı üzücü haberle yıkılan ünlü sanatçı da, "Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti..." ifadelerini yayınladı.
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