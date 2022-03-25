Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?
Tarek El Moussa kimdir, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rüya Gibi Evler programının sunucusu Tarek El Moussa hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?
Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarek El Moussa, Türkiye'de de yayınlanan Rüya Gibi Evler (Flip or Flop) programıyla ünlü oldu. Hayranları ünlü isimin hayatını merak ediyor. İşte, Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?
TAREK EL MOUSSA KİMDİR, MÜSLÜMAN MI?
Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981 tarihinde Long Beach, California'da dünyaya geldi. Babası Faslı, annesi ise Belçikalı. Babası Mısır ve Lübnan'da yaşadıktan sonra Avrupa'ya geçiyor. Tarek'ın annesi ve babası, Avrupa'da tanıştıktan sonra ABD'ye göç ediyorlar.
Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981'de, ailesi Mısır'a göç etmiş Lübnanlı Katolik bir babanın ve Long Beach, California'da Belçikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mayıs 2009'da Christina Haack ile evlendi . Çift, bir emlak ofisinde çalışırken tanıştı ve daha sonra birlikte iş kurdu.
KİŞİSEL HAYATI
İlk çocukları Taylor Reese El Moussa, 22 Eylül 2010'da doğdu. İkinci çocukları Brayden El Moussa, 19 Ağustos 2015'te doğdu.
2013 yılında Tarek'e kanser teşhisi kondu. Bir Flip veya Flop izleyicisi olan hemşire Ryan Reade, "belirli açılarda, belirli zamanlarda, Tarek'in boğazında bir yumru olduğunu fark ettim" ve yapımcılarla temasa geçti. Tarek 2014'ten beri remisyonda.
Tarek ve Christina 2018'de boşandı.
El Moussa, aktris ve emlakçı Heather Rae Young ile 2019 yılında çıkmaya başladı. 23 Ekim 2021'de Montecito'daki Miramar Plajı'nda evlendiler .
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