Tarek El Moussa kimdir, nereli? Tarek El Moussa Müslüman mı, kiminle evli?

TAREK EL MOUSSA KİMDİR, MÜSLÜMAN MI?

Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981 tarihinde Long Beach, California'da dünyaya geldi. Babası Faslı, annesi ise Belçikalı. Babası Mısır ve Lübnan'da yaşadıktan sonra Avrupa'ya geçiyor. Tarek'ın annesi ve babası, Avrupa'da tanıştıktan sonra ABD'ye göç ediyorlar.

Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981'de, ailesi Mısır'a göç etmiş Lübnanlı Katolik bir babanın ve Long Beach, California'da Belçikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mayıs 2009'da Christina Haack ile evlendi . Çift, bir emlak ofisinde çalışırken tanıştı ve daha sonra birlikte iş kurdu.