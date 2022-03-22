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Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?

Survivor bugün kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da heyecan hızlı eleme sistemi ile birlikte devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte, haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşamki oyun ve sonrasında gerçekleştirilecek ada konseyinde üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. İşte, Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, ünlülerin takımının bu akşam yapılacak elemeye en az 3 aday çıkarması kesinleşti. İşte, Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da eleme adayı kıran kırana mücadele sonrası belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor All Star'ın 21 Mart Pazartesi akşamı Tv8'de ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı. Engellerle dolu parkurda ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, ünlüler takımında yapılan oylamada en çok ismi yazılan Barış Survivor'da ilk eleme adayı seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımda eleme adayını belirlemek için konsey yapıldı. Eleme gecesi için önem taşıyan oylamada ünlüler adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı. Pazartesi akşamı Bora ve Barış'ın isimleri çıkarken, Barış'ın daha fazla oy alması ile 1. eleme adayı kesinleşti.

Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Eleme potasına giren Barış," Söyleyecek birşeyim çok yok. Bu zamana kadar girdiğim potalardan sevenlerim sayesinden çıktım. Bu saatten sonra da her türlü potadan çıkarım. Sessiz sakin bir birey olarak devam edicem. Zamanı geldiğinde kalan kalacak giden gidecek." dedi.

Heyecan dolu konseyde oylama öncesi Acun Ilıcalı performans birincilerini açıkladı. Pazartesi akşamı ünlülerde Merve ve Atakan, gönüllülerde Seda ve Berkan performans birincileri oldu. Böylece bu 4 yarışmacı Survivor'da dokunulmazlığı elde etti.

22 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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