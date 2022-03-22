Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?

Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, ünlülerin takımının bu akşam yapılacak elemeye en az 3 aday çıkarması kesinleşti. İşte, Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?