Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor Ekstra'da yer alan isimlerden biri de daha önce Ütopya ve Survivor'da yarışan Semih Öztürk idi. Fakat Öztürk bir süredir programda yer almıyor. Peki Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de ekrana gelen Survivor Ekstra yarışmasında yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk bir süredir programda yok. Öztürk, yayımlanan son bölümde de olmayınca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN AYRILDI?
Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı.
Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken Furkan Dede bir süre önce konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" ifadesini kullandı.
SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?
Daha önce Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla ismini duyurmuş olan Semih Öztürk, 1991 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır. Öztürk, Ütopya'da tanışıp aşk yaşamış olduğu Kurretülayn Matur ile evlidir.
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