Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de ekrana gelen Survivor Ekstra yarışmasında yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk bir süredir programda yok. Öztürk, yayımlanan son bölümde de olmayınca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?