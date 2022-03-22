Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı
Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy yargılandığı “çocuğuna cinsel istismar” suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Ersoy İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.
Esra Ersoy, adli kontrol kapsamda imza atmak için dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında tutuklanma kararı nedeniyle gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Esra Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kardeşi olan Ceyda Ersoy destek amaçlı adliyeye geldi.
Çıkarıldığı mahkemede hakkında verilen ceza kararı yüzünde okunan Esra Ersoy 'konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderildi.
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