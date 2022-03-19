1.5 aydır aranan Yağmur Sarnıç’a yeni şok! Annesi ile birlikte 36 yıl hapsi istendi

İddianamede, Sarnıç ve Demir'in icra heyetinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla uyguladığı cebir sonucu, görevlilerin hafif yaralandığı belirtildi. Sarnıç ve Demir icra görevlilerine "Satılıklar, hainler, vicdansızlar" diyerek hakaret ettikten sonra Sarnıç, terlik ve plastik çöp kovası fırlattı, bir görevlinin koluna vurdu, başka birini göğsünden yaraladı, küfür ve hakaretler etti. Demir ise bir görevliyi, yakasına sarılarak darp etti. Olayın, kamera görüntüleri ve tutanaklarla sabit olduğu kaydedildi.