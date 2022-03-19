1.5 aydır aranan Yağmur Sarnıç'a yeni şok! Annesi ile birlikte 36 yıl hapsi istendi
Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı şekilde boşanan Yağmur Sarnıç hakkında bir hapis kararı daha çıktı. Sarnıç ve annesi Safure Demir'in çocukları almaya gelen icra heyetine hakaret ve direnme suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan Sarnıç, Düzce’de jandarmaya direnme ve hakaret suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı.
Eski futbolcu Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç hakkında bu kez velayetleri babada olan çocuklarını almaya gelen icra heyetine saldırdığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Bir icra memuru, bir pedagog, iki polis memuru ve Emre Aşık'ın avukatı, Sarnıç'ın hedefi oldu. Darp raporu alan görevliler, savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, Sarnıç ve annesi Safure Demir hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
İddianamede, Sarnıç ve Demir'in icra heyetinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla uyguladığı cebir sonucu, görevlilerin hafif yaralandığı belirtildi. Sarnıç ve Demir icra görevlilerine "Satılıklar, hainler, vicdansızlar" diyerek hakaret ettikten sonra Sarnıç, terlik ve plastik çöp kovası fırlattı, bir görevlinin koluna vurdu, başka birini göğsünden yaraladı, küfür ve hakaretler etti. Demir ise bir görevliyi, yakasına sarılarak darp etti. Olayın, kamera görüntüleri ve tutanaklarla sabit olduğu kaydedildi.
İddianamede, Sarnıç'ın ifadesine de yer verildi. Sarnıç, olay anında sinir krizi geçirdiğini, bu nedenle saldırgan tavırlar sergilediğini ve kızgınlıkla söylediklerini hatırlamadığını savundu. Savcılık, Sarnıç ve annesinin; kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplamda 18 yıl 4 aydan 36 yıl 8 aya kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını talep etti.
1.5 AYDIR ARANIYOR
Yağmur Sarnıç'ın ayrıca Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü. Ağır Ceza'da görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiş, Aşık'ın itirazı üzerine dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Öte yandan Sarnıç, Düzce'de jandarmaya direnme ve hakaret suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası almıştı. Sarnıç, bir buçuk aydır cezaevine konulmak için aranıyor.
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