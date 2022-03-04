Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Yakalanınca cezaevine girecek
Yağmur Sarnıç'ın boşandığı eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onandı. Sungur, kesinleşen cezanın infazı için cezaevine konuldu. Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü. Cinayet planına ilişkin Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Aşık'ın itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşındı.
ONLARCA DAVASI VAR
Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı. Sarnıç ve Sungur'un jandarma görevlileriyle davalık olma süreci ise şöyle gerçekleşti: Olaylar, suikast planı için suçlanan Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri bakmaya ve keşif yapmaya gittiği iddiasıyla başladı. İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada durduruldu.
JANDARMANIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ
Jandarma kontrol noktasına yaklaşan aracın sürücüsü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Erdi Sungur, araçla jandarma görevlisinin eline çarpıp kaçtı. Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesinde saklandıkları adreste yakalandı. İkili burada da jandarma görevlilerine direndi. Yağmur Aşık "Hepinizin Allah belasını versin! Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar, pislikler. FETÖ'cü müsünüz, nesiniz" şeklinde hakaret içeren sözler söyledi. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'ya vurdu. Jandarma görevlisi başından yaralandı.
İNDİRİM VE ERTELEME YAPILMADI
Düzce Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'a 24 Şubat 2021'de "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Yağmur Sarnıç'ı ayrıca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kararlaştırıldı. Mahkemenin kararında, sanıkların başka suçlardan da sabıkalı oldukları için ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı vurgulandı. Sanıkların yeniden suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşmadığından cezada erteleme yoluna gidilmediği vurgulandı.
AVUKATA TEHDİT VE HAKARETTEN DE CEZA ALDI
Öte yandan önceki gün Erdi Sungur, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'e tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da ceza aldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Sadıkahmet'e yönelik tehdit ve hakaret suçunu sabit görüp Sungur'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yine sanığın olumsuz geçmişi, kişiliği ve birçok suçtan sabıkalı olması göz önüne alınarak, cezada herhangi bir indirim veya ertelemeye gidilmedi. Bu karara karşı sanığın istinaf mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 1.651 personel alımı yapılacak! MEB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?
- Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...
- 3.000 bekçi alımı yapılacak! Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?
- Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Burdur'da okullar tatil olacak mı? Burdur Valiliği son dakika...
- Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?
- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
- Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
- Isparta ve Afyon'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Afyon ve Isparta'da okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
- 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Artvin, Rize, Sivas, Kars, Ardahan...
- Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?
- Çorum ve Kırıkkale'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çorum ve Kırıkkale'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklaması...