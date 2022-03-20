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Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan anne! Havva Öztel şarkıcılığa soyundu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan anne! Havva Öztel şarkıcılığa soyundu

Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan Havva Öztel, şarkıcı oldu. Öztel’in ünlü sanatçı Bergen’in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlanması tepki çekti.

21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor.



Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlanıyor.



Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırdı.

Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" yorumları yapıldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:



Albümün adı Bergen'e saygısızlık albümü olsun.

Saygı buysa saygısızlığı düşünemedim.



Kızına dublör olacak galiba.

Bergen gibi bir sanatçının kemikleri sızlayacak.

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