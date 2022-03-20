Aleyna Tilki’yi gölgede bırakan anne! Havva Öztel şarkıcılığa soyundu





Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırdı.



Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" yorumları yapıldı.

İşte gelen tepkilerden bazıları: