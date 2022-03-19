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Tuba Ünsal'ın 4 milyonluk Adı Aylin müzikali çöpe gitti!

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Tuba Ünsal’ın 4 milyonluk Adı Aylin müzikali çöpe gitti!

Daha önce Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal, son olarak Adı Aylin romanını müzikale uyarlamıştı. Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için 4 milyon lira harcayan Ünsal, bu defa büyük hüsrana uğradı. Müzikali izleyen kitabın yazarı Ayşe Kulin, büyük hayal kırıklığı yaşayıp gözyaşlarına boğuldu. Başarısız müzikali eleştirmenler beğenmeyince sponsorluk anlaşması da iptal edildi. Oyuna 4 milyon lira harcayan Tuba Ünsal, ortada kaldı.

Tiyatro dünyası büyük hüsranı konuşuyor! Daha önce Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal, olumlu dönüşler alınca bu kez daha iddialı bir işe soyunmuştu.

Ünsal, Ayşe Kulin'in 80 ülkede yayınlanan romanı Adı Aylin'i, tiyatroya uyarlama kararı aldı. Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için Ünsal tam 4 milyon lira harcadı.

OYUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Ancak oyunun galası büyük bir hüsrana neden oldu. Prömiyer gecesi pek çok sanatsever oyunun ortasında salonu terk etti.

En büyük hayal kırıklığını ise yazar Ayşe Kulin yaşadı. Kulin'in ortaya konan kötü sonuç için ağladığı, üzüntüden eve kapandığı ortaya çıktı.

Tiyatro eleştirmenlerinin olumsuz eleştirileri nedeniyle sponsor desteğini çekti, mekan da oyunu etkinlik listesinden çıkardı.

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