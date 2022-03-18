Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli oluyor. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan finalist...