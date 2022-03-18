Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan finalist...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, haftanan kazanan ismini açıklayacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan finalist...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli oluyor. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan finalist...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
1. gün yarışmacısı : Gülnaz Hanım
2. gün yarışmacısı : Sevdiye Hanım
3. gün yarışmacısı : Emrah Bey
4. gün yarışmacısı : Nesli Hanım
5. gün yarışmacısı : Mehmet Ali Bey
18 MART ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Kısa süre sonra Zuhal Topal kazanan isimi açıklayacak. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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