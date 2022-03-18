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Can Yaman Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! İşte ünlü oyuncunun yeni aşkı Francesca Chillemi: Güneş gibi güzel

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Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Can Yaman Diletta Leotta’yı çabuk unuttu! İşte ünlü oyuncunun yeni aşkı Francesca Chillemi: Güneş gibi güzel

Oynadığı 'Sandokan' isimli dizi için İtalya'da olan Can Yaman, geçen sene evlilik hazırlığında olduğu spiker Diletta Leotta'yı çabuk unuttu. Leotta ile yollarını ayırdıktan sonra ünlü bir güzelle yeni aşka yelken açtı. İşte detaylar…

Başrolünde oynadığı 'Sandokan' isimli dizinin çekimleri için hemen hemen bir senedir İtalya'da bulunan Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra kalbi aktris Francesca Chillemi'ye çarpmaya başladı.

Bir süredir birliktelik yaşadıkları konuşulan ikiliden 32 yaşındaki Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Chillemi ile haklarında çıkan 'aşk' dedikodularını onayladı.

"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"

Can Yaman, Francesca Chillemi ile pozlarını, "Güneş gibi güzel." notuyla yayınladı.

Yaman'ın paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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