Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının kıran kırana mücadele ettiği oyunun ardından dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusu izleyicinin gündemine oturdu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Mart Cuma akşamına damga vuran dokunulmazlık oyununu kazanan takım ödülün sahibi olurken, oyunu kaybeden takım eleme adayı çıkarıyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 MART 2022
Bugünkü Survivor eleme adayı 18 Mart akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oluyor. Bu hafta Mert, Barış, Evrim, Berna ve Adem eleme adayları arasına girerken, yeni eleme adayı bugün Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. İşte haftanın son eleme adayı;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllülerin verdiği mücadelenin sonucu belli oldu. Oyunda öne çıkan isim Hikmet olurken kazanan taraf Gönüllüler oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Mert olmuştu. 2. eleme adayı ise Salı günü belli oldu ve bu isim de Barış Murat Yağcı oldu.
Dün akşam yaşanan eleme heyecanının ardından haftanın yeni eleme adayları da netleşti. Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda eden en son isim Berna oldu.
Bugünün eleme adayı yarışmanın sonunda belli olacak.
ADAYI SARSACAK KAVGA: İKİ ARKADAŞ BİRBİRİNE GİRDİ!
Survivor'dan önce de tanıştıkları bilinen Batuhan ve Mert ikilisi birbirine girdi.
Mert bağırarak, 'Arkadaşlar bulaşıkları Batuhan yıkayacak' söyleminde bulundu. Bunun üzerine, Batuhan ve Mert arasında sözlü tartışma yaşandı.
Mert'in bağırışlarına çok sinirlenen Batuhan adeta çılgına döndü.
Elinde sopayla Mert'e saldırmaya çalışan Batuhan'ı ise Adem güçlükle durdurdu.Ada konseyinde yaşanan olaylar ise yeni bir diskalifiye iddiasını ortaya attı. Mert kesinlikle Batuhan ile aynı takımda olmak istemediğini belirtti.İkilinin akıbetine dair Acun Ilıcalı'nın açıklama yapması bekleniyor.
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