Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta'dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta, "2017'deki sevgilisi ona ihanet ettiği için güven sorunu var" açıklamasında bulundu. Diletta Leotta'nın bu sözlerinin ardından tüm dikkatler Bestemsu Özdemir'i çevrildi. İşte detaylar…