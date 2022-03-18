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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta'dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta'dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta, "2017'deki sevgilisi ona ihanet ettiği için güven sorunu var" açıklamasında bulundu. Diletta Leotta'nın bu sözlerinin ardından tüm dikkatler Bestemsu Özdemir'i çevrildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.03.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:08
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Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta’dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

İtalyan güzel Diletta Leotta, eski sevgilisi Can Yaman'la alakalı Türk magazin dünyasını karıştıracak bomba gibi açıklamalarda bulundu.

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Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta’dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

"CAN YAMAN'IN GÜVEN SORUNU VAR"

Güzel spiker, bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda; 2021 sonunda ayrıldığı oyuncunun güven sorunu olduğunu söyledi.

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Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta’dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

"ALDATILMIŞ, KALBİ KIRILMIŞ"

Leotta'nın "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" dedi.

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Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta’dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

Bu sözler üzerine gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı Bestemsu Özdemir'e çevrildi. Yaman ile aşkını o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu.

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Ünlü oyuncu Can Yaman’ın eski aşkı İtalyan Diletta Leotta’dan çok konuşulacak ihanet açıklaması! Gözler Bestemsu Özdemir’e çevrildi

Ancak Diletta Leotta'nın iddiası, tam aksini gösterdi.