Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! O geceye ait ifade ortaya çıktı

'TEHDİT VE HAKARETLERLE KAPIMI KIRDI'

Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını söyleyen Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdiki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuştu.