Yeşilçam'ın acı kaybı! Ünlü oyuncu ve yönetmen Kunt Tulgar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Kunt Tulgar'dan acı haber geldi. Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.
Yeşilçam'da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar yaşamını yitirdi.
Tulgar bir süredir Maltepe'de bulunan huzurevinde yaşıyordu.
KUNT TULGAR KİMDİR?
Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.
Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı?
- AKARYAKIT FİYATLARI 2022: Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
- BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...
- Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
- İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
- THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
- Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- ❄ 17,18,19 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 17 Mart'ta Perşembe okullar tatil mi? Hakkari, Van, Ardahan...