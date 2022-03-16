Mahsun Kırmızıgül eşini mi aldatıyor? Yasak aşk videosu ortalığı karıştırdı

HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ

Emniyet tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, eşiyle telefonda tartışma çıktığını, daha sonra kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını ifade eden Bazencir, amacının eşine zarar vermek olmadığını belirtti. Seval Bazencir ise çok korktuğunu, eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.