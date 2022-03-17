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Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın uğradığı zorbalığı anlattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak’ın uğradığı zorbalığı anlattı

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, uğradığı zorbalığı anlattı. Hayatının sanıldığı kadar mükemmel olmadığını söyleyen Gürkaynak, “Zorbalığa uğradım, tuvaletlerde ağladım, yeme bozukluğum vardı, depresyona girip evden çıkamadım.” dedi.

BaşarılI oyuncu Birkan Sokullu aşkıyla magazin gündemine gelen Eda Gürkaynak'tan çarpıcı itiraflar geldi. Önceki gün Instagram hesabından takipçilerine seslenen 1994 doğumlu genç kız, sosyal medyada sergilediği 'mükemmel' hayatının arkasında farklı gerçeklerin yattığını kaleme aldı.

Koç Lisesi'ni başarıyla bitirdikten sonra NYU Stern School of Business'ten 3.7 derecesiyle mezun olan Eda Gürkaynak, şu itirafları yaptı:

"Instagram'a yansıttığım mükemmel hayatın yanında ortaokulda kız arkadaşlarım tarafından zorbalığa uğradım, üniversite döneminde yeme bozukluğum vardı bedenimle barışamadım, zamanında aşık olduğum adam tarafından yarı yolda bırakıldım."

"BİN KERE PES ETMEK GELDİ İÇİMDEN"

Sosyetik güzel, sosyal medyada gündem olan çarpıcı itiraflarını şöyle sürdürdü:

"New York'ta yaşarken dönem dönem depresyona girip evden dışarı çıkmadım, bize dayatılmış güzellik algısına karşı olsam da bazı fotoğraflarıma photoshop uyguladım, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden dereceyle mezun olsam da ilk işimde yetersiz hissedip defalarca tuvalette ağladım, 21 yaşımda kazandığım başlangıç maaşıyla göçebe misali yedi kez taşınıp kendi ayaklarımın üstünde durmaya çabaladım; bin kere pes etmek geldi içimden... Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Belki birileri okur ve kendini iyi hisseder"

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