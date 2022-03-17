Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak’ın uğradığı zorbalığı anlattı

"New York'ta yaşarken dönem dönem depresyona girip evden dışarı çıkmadım, bize dayatılmış güzellik algısına karşı olsam da bazı fotoğraflarıma photoshop uyguladım, dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden dereceyle mezun olsam da ilk işimde yetersiz hissedip defalarca tuvalette ağladım, 21 yaşımda kazandığım başlangıç maaşıyla göçebe misali yedi kez taşınıp kendi ayaklarımın üstünde durmaya çabaladım; bin kere pes etmek geldi içimden... Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Belki birileri okur ve kendini iyi hisseder"

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