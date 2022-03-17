Bahar Candan’a otelde şantaj şoku! Soluğu karakolda aldı

'GÖRÜNTÜLERİN BENDE'

Ertesi gün Alparslan Candan'ı arayarak, 'Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı' ded. Teklifi kabul eden Candan, aynı akşam otel gitti. Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, 'görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim' dedi.