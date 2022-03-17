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Bahar Candan’a otelde şantaj şoku! Soluğu karakolda aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Bahar Candan’a otelde şantaj şoku! Soluğu karakolda aldı

‘Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın’ vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. ‘Seninle işim bitti’ diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Candan’ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. ‘Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir’ diyen Candan, şikayetçi oldu.

Fenomen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu'ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı. İkili tanıştığı sırada iddiaya göre Alparslan genç kadına, 'Sana bir marka yaratalım. Benim ünlü arkadaşlarım var. Senin ünlülerle reklamlarını yaparız. Benim fabrikalarım var' diyerek genç kadının numarasını aldı.

'GÖRÜNTÜLERİN BENDE'

Ertesi gün Alparslan Candan'ı arayarak, 'Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı' ded. Teklifi kabul eden Candan, aynı akşam otel gitti. Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Candan, gitmek istedi. Alparslan ise, 'Biraz daha kalalım' diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, 'görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim' dedi.

KARAKOLA SIĞINDI

Odadan çıkan Bahar Candan, gecenin ilerleyen saatlerinde karakola sığındı. Alparslan'ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğin ive şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Candan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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