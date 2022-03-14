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Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...

Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her bölümü ayrıca bir heyecana sahne olan yarışmada bu hafta Mert, Evrim, Barış ve Sercan eleme adayı oldu ve adeta nefesler kesildi. Survivor'da elenen isim merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star 2022'de haftanın dün akşam oynanan 3. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 13 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu 3. ve 4. eleme adayları Evrim ve Barış oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta eleme adayları, Survivor eleme adayları; Mert, Sercan, Barış ve Evrim olmuştur. Survivor'a veda eden Sercan oldu.

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Sercan oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Mert üçüncü aday Evrim ve son aday Barış oldu. Survivor All Star'da elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Ünlüler takımından oldu.

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı oylama sonucu bir aday belirleyecektir.

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