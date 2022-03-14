Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star 2022'de haftanın dün akşam oynanan 3. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 13 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu 3. ve 4. eleme adayları Evrim ve Barış oldu. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...