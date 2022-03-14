Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir dönem, TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde de rol alan Reshad Strik şimdilerde, 'Ailenin Yeni Üyesi' programının sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor. İşte, Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik'in kim olduğu ve kariyeri televizyonseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
AİLENİN YENİ ÜYESİ REŞAT KİMDİR?
22 Haziran 1981 doğumlu Ailenin Yeni Üyesi'nin sunucusu Reşat Strik Avustralyalıdır. Bosnalı Müslüman bir babanın ve Avustralyalı bir Katolik'in dördüncü çocuğu. Babası Bosna Herseklidir. Oyuncu, yapımcı ve sunucu Reşat Strik, eşi ve çocukları ile İstanbul Üsküdar'da yaşıyor.
Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan Reshad Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da "Blue Heelers" ve "Headland"da rol alan Strik, daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.
Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.
2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. Aynı zamanda burada bir evlilik de yapan Reshad Strik 2013 yılında Türkiye'ye geldi.
Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Reshad Strik, eşi ve iki çocuğuyla İstanbul'da yaşıyor.
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