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Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Survivor birleşme partisi ile ilgili beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Heyecanın her geçen gün arttığı yarışmada birleşme partisinin tarihi belli oldu. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisi için artık geri sayım başladı. Survivor yarışmasının her sene en eğlenceli anlarına sahne olan birleşme partisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili tarih verdi. Acun Ilıcalı hızlı eleme sistemine geçildiğini ve birleşme partisinin Mart ayının sonunda yapılacağını duyurdu.

SURVİVOR HIZLI ELEME SİSTEMİ NEDİR?

Survivor'da birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Bu haftadan sonra hızlı eleme sistemi ile birlikte haftada 2 yarışmacı adaya veda edecek.

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