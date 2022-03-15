Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor birleşme partisi için artık geri sayım başladı. Survivor yarışmasının her sene en eğlenceli anlarına sahne olan birleşme partisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?