Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan’ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi

Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Seda Sayan, birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı. Genç şarkıcı ile evleneceğini duyuran Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Çağlar Ökten'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilenler...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.