Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten'in hayat hikayesi merak ediliyor. Ünlü sanatçı ile evliliğe doğru adım atan Çağlar Ökten'in müzik ile içli dışlı olduğu biliniyor. Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evleneceğini canlı yayında duyurdu. Peki, Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte Çağlar Ökten'in biyografisi...
Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Ünlü sanatçı Seda Sayan, birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı. Genç şarkıcı ile evleneceğini duyuran Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Çağlar Ökten'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilenler...
ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.
Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.
Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir.
Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan 59 yaşındaki Seda Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.
Mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Sayan, ''Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz.'' dedi.
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