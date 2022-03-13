Yıldız Tilbe’ye skandal sözlerinin ardından hakkında suç duyurusu! Yıldız Tilbe özür diledi

YILDIZ TİLBE'DEN ÖZÜR GELDİ

Yıldız Tilbe gelen tepkilerden sonra ise şu sözlerle özür diledi:

"Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim, yakınlarını köpek saldırısında kaybeden yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim, bundan sonra..."