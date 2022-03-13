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Yıldız Tilbe’ye skandal sözlerinin ardından hakkında suç duyurusu! Yıldız Tilbe özür diledi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Yıldız Tilbe’ye skandal sözlerinin ardından hakkında suç duyurusu! Yıldız Tilbe özür diledi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkındaki dehşet veren ifadeleri ardından suç duyurusunda bulundu. Yıldız Tilbe, hem sosyal medya kullanıcılarının tepkileri hem de ünlü isimlerin tepkileri üzerine sosyal medya hesabından özür diledi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" ifadelerini kullanmasının akabinde İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu verdi.

YILDIZ TİLBE'YE SUÇ DUYURUSU ŞOKU

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

YILDIZ TİLBE'DEN ÖZÜR GELDİ

Yıldız Tilbe gelen tepkilerden sonra ise şu sözlerle özür diledi:

"Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim, yakınlarını köpek saldırısında kaybeden yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim, bundan sonra..."

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