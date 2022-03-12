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Aşkın Nur Yengi'nin acı kaybı! Menajeri duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Aşkın Nur Yengi’nin acı kaybı! Menajeri duyurdu

Usta şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi'den acı haber geldi. 94 yaşındaki Yengi, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yengi'nin cenazesi, yakınları tarafından alınıp İstanbul'a götürüldü.

Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzücü haberi menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" ifadelerine sözleriyle açıkladı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin cenazesi, yakınları tarafından alınıp İstanbul'a götürüldü.

Yengi'nin, 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatırıldığı Datça Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, dün saat 07.00 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

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