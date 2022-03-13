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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'ye sordu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'ye sordu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'ye "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadelerinden dolayı tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Tilbe'nin bu vicdan yoksunu sözlerine inanamadı ve bakın ne dedi.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 15:10
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

Şarkıcı Yıldız Tilbe "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

Acımasızlıkla suçlanan Yıldız Tilbe'ye tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

PINAR ALTUĞ ŞOKE OLDU

Sokak hayvanlarına sık sık yardım yapan ve bu konuda hassas olan oyuncu Pınar Altuğ bu gözleri görünce gözlerine inanamadı.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

Pınar Altuğ anneleri zehirlenen yavru köpekleri paylaşarak şunları yazdı:

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

"BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMİŞ OLAMAZSINIZ DEĞİL Mİ?"

"Görmek istediğin tablo tam olarak bu muydu? Yıldız Hanım boş bir anınıza gelip söylemek istediklerinizi yanlış ifade ettiğinizi düşünmek istiyorum. Siz böyle bir şey söylemiş olamazsınız değil mi?"