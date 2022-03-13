HaberlerGaleriÜnlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'ye sordu
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'ye sordu
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'ye "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadelerinden dolayı tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Tilbe'nin bu vicdan yoksunu sözlerine inanamadı ve bakın ne dedi.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 15:10Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 15:10