Ünlü oyuncu Pınar Altuğ gördükleri karşısında şoke oldu! Sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe’ye sordu

"BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMİŞ OLAMAZSINIZ DEĞİL Mİ?"

"Görmek istediğin tablo tam olarak bu muydu? Yıldız Hanım boş bir anınıza gelip söylemek istediklerinizi yanlış ifade ettiğinizi düşünmek istiyorum. Siz böyle bir şey söylemiş olamazsınız değil mi?"