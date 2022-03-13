Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesinde atış ve parkurdaki performans grafiği en yüksek olan takım skor bazında üstünlüğü elinde bulundurdu ve rakibine göre kritik eleme konseyi öncesinde avantaj elde etti.

Survivor 2022 son bölümde oynanan ve ünlüler ile gönüllüler takımlarının zaman zaman psikolojik ve fiziki açıdan zor anlar yaşadığı kritik dokunulmazlık oyununda Nagehan ve Seda'nın zorlu parkurdaki mücadelesinde, Nagihan en başarılı atışları yaparak skoru 2-1 ünlüler lehine güncelledi. Ardından parkura Parviz ile Berkan kozlarını paylaştı. İkilinin mücadelesinde kazanan taraf Parviz oldu ve skor 3-1 oldu ve dokunulmzlığı kazanan takım ünlüler oldu.