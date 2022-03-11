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Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayı belirleniyor. Birleşme partisine sayılı günler kala adaya hangi isimlerin veda edeceği merak ediliyor. İşte, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen yarışmada gün geçtikçe rekabet artarken yarışmacılar eleme adayı olmamak için parkurda adeta tüm maharetlerini gösteriyor. İşte, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 11 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli değil.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim eleme konseyinin ardından belli olacak.

11 Mart eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi.

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