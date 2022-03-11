Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen yarışmada gün geçtikçe rekabet artarken yarışmacılar eleme adayı olmamak için parkurda adeta tüm maharetlerini gösteriyor. İşte, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?