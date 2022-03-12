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Hülya Avşar'a kozmetik markasından rekor teklif! Kabul ederse servet kazanacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Hülya Avşar’a kozmetik markasından rekor teklif! Kabul ederse servet kazanacak

Bugüne birçok markanın reklam yüzü olan ve hatrı sayılır bir gelir elde eden Hülya Avşar'a bir kozmetik firmasından teklif geldi. Uluslararası pazarda büyümeyi hedefleyen marka Avşar'a tam 12 milyon teklif etti. İşte detaylar...

Her yaptığı olay lan Hülya Avşar, yıllar geçmesine rağmen her zaman gözde olmayı başarıyor. Şimdiye kadar birçok firmanın reklam yüzü olan ve hatırı sayılır bir servet kazanan 58 yaşındaki Avşar Kızı, yeni projeler için çalışmalara devam ediyor.

REKOR TEKLİF

Son dönemde sahne kıyafetleri, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiren Avşar, önceki gün Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Her zaman objektiflere açıklama yapan ünlü sanatçı, bu kez hızlıca mekan kapısına yöneldi.

Avşar kızı, "Çok geç kaldım sonra konuşalım" diyerek telaşlı bir şekilde gözlerden kayboldu. Sanatçının bu panik hallerinin sebebi ise sonradan ortaya çıktı.

Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen Hülya Avşar'a reklam yüzü olması için teklif gittiği ortaya çıktı. Uluslararası pazarda büyümeyi amaçlayan firmanın Hülya Avşar'a reklam çekimleri ve dijital kampanyalar için tam 12 milyon teklif ettiği de konuşulanlar arasında.

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