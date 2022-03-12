Hülya Avşar’a kozmetik markasından rekor teklif! Kabul ederse servet kazanacak

Her yaptığı olay lan Hülya Avşar, yıllar geçmesine rağmen her zaman gözde olmayı başarıyor. Şimdiye kadar birçok firmanın reklam yüzü olan ve hatırı sayılır bir servet kazanan 58 yaşındaki Avşar Kızı, yeni projeler için çalışmalara devam ediyor.