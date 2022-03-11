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Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi vefat etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Aşkın Nur Yengi’nin annesi Samime Yengi vefat etti

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Üzücü haberi menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu.

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